За добровільне зайняття посади у псевдоправоохоронному органі окупантів судитимуть жительку Херсонщини

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України, обвинуваченої у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканка Скадовського району Херсонської області добровільно погодилася на співпрацю з ворогом та у листопаді 2022 року обійняла посаду так званого «и.о. следователя следственного отдела №3 (по расследованию преступлений на територии, обслуживаемой ОП «Суворовский») УМВД по городу Херсон», а з 26 січня 2023 року – «следователя СО ОМВД по Каланчакскому МО» у незаконному правоохоронному органі «ГУ МВД Херсонской области».

Працюючи у псевдоправоохоронному органі, жінка допомагала країні-агресору утверджувати окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, залякуючи місцевих мешканців, розслідуючи сфабриковані проти них кримінальні справи.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури