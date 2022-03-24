За добу на Дніпропетровщині виявили п’ятьох осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності

На блокпосту у Софіївському районі затримані два чоловіки, в яких в мобільному телефоні виявлено картографічні зображення вулиць та міст.

У м. Кривий Ріг затримано підозрілого чоловіка, у якого вилучили 200 тисяч російських рублів. Їх походження наразі встановлюється.

У м. Кам’янське та м. Жовті Води місцеві жителі повідомили про чоловіків, які підтримують дії країни-агресора та ведуть антиукраїнську пропаганду. Ще двох чоловіків з проросійськими настроями поліцейські виявили у містах Дніпро та Павлоград.

Всіх підозрілих осіб передали Службі безпеки України.

Також минулої доби у жителів області поліцейські вилучили 5 гранат, підривачі та патрони різного калібру, які зберігалися незаконно.

Поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі, оперативно перевіряють і відпрацьовують всі повідомлення громадян.

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Національна поліція України