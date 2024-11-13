За добу в Рахівському районі заблокували два канали незаконного переправлення ухилянтів через держкордон

Один із маршрутів був прокладений через гірську річку Тиса: до його організації причетний чоловік з Донеччини. Він забезпечував перевезення своїх клієнтів через встановлені у прикордонній зоні блокпости та інструктував про подальший перетин водойми.

Інший маршрут пролягав через гори. Там зловмисники надавали військовозобов’язаним необхідні геолокації на онлайн-картах та квадроциклами підвозили максимально близько до кордону.

В обох випадках переправників було затримано разом з клієнтами, які прямували до Румунії.

Слідчі документують злочини. Зловмисникам загрожує до 9 років увʼязнення.

Поліція Закарпаття