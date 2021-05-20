За домашнє насильство і самовільне залишення в/ч засуджено військовослужбовця з Рівного

Вироком Рівненського міського суду Рівненської області військовослужбовця військової служби за контрактом однієї з військових частин визнано винним у домашньому насильстві та самовільному залишенні військової частини в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ст. 126-1, ч. 4 ст. 407 КК України) та засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

У суді прокурори Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону довели, що він упродовж тривалого часу – з квітня 2018 року по грудень 2019 року систематично знущався над колишньою дружиною. Зокрема, двічі, будучи напідпитку, завдав їй тілесні ушкодження, а також систематично і цілеспрямовано вчиняв відносно неї психологічне насильство, нецензурно висловлюючись, що завдало шкоди її психічному здоров’ю.

Крім того, військовослужбовець двічі самовільно залишав розташування військової частини у 2019 та 2020 роках і по декілька місяців перебував поза її межами, проводячи час на власний розсуд.

У ході судового засідання вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю. Суд заборонив військовослужбовцю три місяці наближатися до місця проживання чи потенційного перебування ексдружини і направив його для проходження програми для кривдників.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону