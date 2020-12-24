За домашнє насильство над колишньою дружиною засуджено жителя Дрогобича

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 54-річного мешканця Дрогобича, якого обвинувачували в домашньому насильстві щодо колишньої дружини (ч.1 ст.126-1 КК України).

Встановлено, що у січні — листопаді 2020 року дрогобиччанин, якого раніше уже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні правопорушення, систематично вчиняв щодо до своєї 53-річної колишньої дружини психологічне насильство: словесно ображав її, погрожував, нецензурно лаявся та принижував.

Як наслідок, жінка боялася за свою безпеку та страждала як психологічно, так і фізично.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької місцевої прокуратури, визнав підсудного винним та призначив покарання – 3 місяці арешту.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури