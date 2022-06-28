За домашнє насильство відносно матері мешканця Новоград-Волинського засуджено до 2-х років позбавлення волі

28 червня у законну силу вступив вирок суду, в якому звягельчанина визнано винним у вчиненні систематичного домашнього насильства. Відтепер чоловіку доведеться провести за ґратами 2 роки.

До поліцейських Новоград-Волинського райвідділу неодноразово зверталась 59-річна місцева жителька, яка скаржилась на протиправні дії свого сина.

38-річний чоловік ніде не працював, зловживав спиртним, принижував заявницю, вчиняв сварки, провокував конфліктні ситуації, застосовував фізичну силу та виганяв з будинку. Лише цьогоріч правоохоронці склали відносно кривдника понад півтора десятка адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства.

Поліцейські проводили із чоловіком профілактичну роботу, він карався судом адміністративним арештом та штрафними санкціями.

— Раніше кривдник притягувався до кримінальної відповідальності та був ув’язнений на строк 1 рік за вчинення подібних протиправних дій, проте продовжував ображати матір, — зазначив начальник сектору протидії домашньому насильству Новоград-Волинського райвідділу Сергій Лібіченко.

Тож відносно дебошира правоохоронці і цього разу розпочали кримінальне провадження за вчинення домашньої тиранії за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України. Чоловікові оголосили про підозру, а після завершення розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду.

Відтак чоловіка було визнано винним та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Новоград-Волинський районний відділ поліції