За домашню тиранію жителю Романівської громади Житомирщини загрожує позбавлення волі

Чуднівські правоохоронці закінчили розслідування кримінального провадження щодо домашнього насильства сина відносно матері. За такі протиправні дії 58-річному чоловікові загрожує ув’язнення.

До відділення поліції № 5 (м. Чуднів) Житомирського районного управління звернулась літня жителька села Врублівки, що на Романівщині.

За словами жінки, її 58-річний син нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Нині він не має стабільного заробітку та зловживає алкоголем. У хмільному стані він провокує конфлікти та ображає матір, з якою він проживає разом. Жінка спочатку намагалася вирішити проблему самостійно, проте коли зрозуміла, що її зусилля безрезультатні, звернулася за допомогою до правоохоронців.

Упродовж тривалого часу дільничні офіцери поліції працювали з родиною. Неодноразово правоохоронці складали відносно кривдника адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства та виносили йому приписи із забороною контактувати з матір’ю на встановлений період часу. До вирішення кризової ситуації у родині поліцейські залучали і спеціалістів соціальних служб. Проте превенція не приносила бажаного результату і чоловік знову продовжував ображати неньку.

Відтак слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Нині поліцейські завершили необхідні процесуальні дії. Обвинувальний акт відносно кривдника скеровано до суду.

Відповідно до кримінального законодавства України, за такі діяння чоловікові загрожує покарання від штрафу до 2 років позбавлення волі.

Житомирське районне управління поліції