За допомогою фішингового посилання аферист заволодів коштами тернополянина

Зловмисники створюють недостовірні посилання з метою отримання інформації про банківські реквізити та конфіденційну інформацію. Як тільки громадяни заповнюють дані, з їх електронних гаманців зникають кошти, які пройдисвіти знімають без труднощів.

Тернополянин розповів, що знайшов на інтернет-платформі оголошення про продаж автомобільних дисків до іномарки. Продавець надіслав йому фішингове посилання, за допомогою якого отримав дані банківського рахунку краянина. За певний проміжок часу чоловік отримав сповіщення про списання грошових коштів в сумі 7980. За допомогою звернувся до поліцейських.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправного.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Такий вид шахрайства називається фішингова атака – це спроба отримати особисту інформацію через інтернет оманливим шляхом. Зазвичай вона здійснюються через електронні листи, оголошення або сайти, схожі на ті, які користувач відвідує. Наприклад, на електронну пошту може прийти лист, схожий на лист із банку, з проханням підтвердити номер банківського рахунку.

Зловмисники в посиланні просять вказати такі дані:

• Імена користувача та паролі;

• Номери соціального страхування;

• Номери банківських рахунків;

• PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери);

• Номери кредитних карток;

• Дівоче прізвище матері;

• День народження.

Не варто відкривати посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників, проходити авторизацію на сторонніх сайтах, а також надавати платіжні дані. Саме таким чином на спеціально створених сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області