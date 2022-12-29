За «допомогу» із розлученням шахраю загрожує ув’язнення

Поліцейські Новоград-Волинського районного відділу поліції оголосили підозру у вчиненні низки ошуканств жителю Піщівської громади. Днями обвинувальний акт було скеровано до суду. За такі дії йому може загрожувати позбавлення волі.

Декілька місяців тому 40-річний чоловік розповів правоохоронцям, що перерахував незнайомцю близько 116 тисяч гривень. Невідомий телефонував до заявника та, представившись соціальним працівником, нібито надавав йому допомогу у вирішенні певних юридичних питань.

Зібравши наявну інформацію, поліцейські викрили «соцпрацівника». Ним виявився 25-річний житель Піщівської громади.

Правоохоронці встановили, що зухвалець телефонував до чоловіка своєї співмешканки упродовж літа та пропонував свою допомогу із розлученням, на що заявник погоджувався. Він декілька разів перераховував кошти за процес розлучення, нотаріальні послуги, судовий збір тощо. Відтак чоловік втратив значну суму коштів, а бажаного так і не досяг.

Нещодавно поліцейські Новоград-Волинського райвідділу за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури оголосили молодику про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Днями обвинувальний акт було скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства обвинуваченому за такі дії може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Новоград-Волинський районний відділ поліції