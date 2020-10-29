За допущені незаконні рубки зі збитками у понад ₴8,5 млн. судитимуть посадовців Хустського лісгоспу

Закарпатською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох посадовців ДП «Хустське ЛДГ» за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи до березня 2020 року неналежно виконували свої службові обов’язки.

Зокрема, допустили порубку невідомими особами близько семи сотень дерев на території ввіреного їм лісництва. Як наслідок, інтересам держави у сфері охорони, відтворення, сталого і раціонального використання лісових ресурсів завдано понад 8,5 млн грн збитків.

Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі ТУ ДБР у м. Львові, завершене. Процесуальне керівництво забезпечує Закарпатська обласна прокуратура, оперативний супровід – співробітники УСБУ в Закарпатській області.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн