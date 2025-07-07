За дозволами Міністерства культури за кордон виїхали 3000 чоловіків, які потім не повернулися – нардеп Железняк

Депутат каже, що у міністерстві використовують чотири схеми для «допомоги» виїзду з країни. В тому числі відрядження у складі цирку.

З початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році за листами Мінкульту з країни виїхало близько 3000 чоловіків, які не повернулися, заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Українці, зокрема чоловіки, можуть виїжджати за кордон під час війни, серед іншого, за спеціальними листами від Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Однак механізми контролю щодо повернення отримувачів таких листів немає.

«Багато людей, не пов’язаних з культурою, користуються цими можливостями для особистих вигод. Наприклад, друзі політиків або чиновники. Серед них є навіть продавці меблів та працівники мобільних операторів, які виїжджають під виглядом артистів…. У той час як справжні культурні діячі повинні проходити жорсткі процедури відбору», – зазначив депутат.

Для організації таких виїздів, за його словами, використовують, здебільшого, чотири схеми:

«фейкові артисти» – коли люди їдуть за кордон за листами Мінкульту, але до культури не мають жодного відношення. За такою схемою на приклад виїхав депутат Жмеринської міськради Віктор Жеребнюк – як член знімальної команди 1+1» для висвітлення матчу ФК «Динамо». В Україну він не повернувся, натомість придбав нерухомість в Іспанії;

«непрофільні заходи» – заходи, які не мають відношення до культури чи інформаційної діяльності;

«вигадані події» – часто такі події «співпадають» із періодом зимових чи літніх відпусток і іноді після таких відряджень люди таки повертаються в Україну, але не усі;

«працевлаштування в держустановах для виїзду за кордон» – до прикладу принаймні 78 чоловіків виїхали і не повернулись після працевлашування у державній Національній цирковій компанії. Деякі ще потім отримували заробітну плату.

«Зміна міністрів у Мінкульті не призвела до поліпшення системи контролю за виїздом. Мабуть тому, що відсутня політична воля з боку Кабміну для наведення порядку в цій ситуації», – підсумував Железняк.

Він підкреслив, що чинна система виїзду потребує негайних змін, аби запобігти подальшим зловживанням, але для цього потрібна політична воля керівництва держави.

Нагадаємо, з 3 березня Мінкульт призупинив видачу листів для сприяння виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. Тоді у Мінкульті заявили, що це тимчасово. Там це назвали «вимушеним кроком, спрямованим на врегулювання процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілям культурної дипломатії». // Дзеркало тижня