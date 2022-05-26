За ДТП на Буковині, в якій загинув патрульний, судитимуть іноземця (фото)

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури передано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина іноземної держави, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 01 березня 2022 року на виїзді з села Недобоївці Дністровського району Чернівецької області 27-річний громадянин Туркменістану, керуючи автомобілем марки «Hundai-Sonata», порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення зі службовим автомобілем Управління патрульної поліції в Чернівецькій області.

На момент ДТП у «Daewoо Lanos» перебувало троє співробітників патрульної поліції. Внаслідок автопригоди 24-річний правоохоронець загинув, двоє його колег отримали травми середнього ступеня тяжкості.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура