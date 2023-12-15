За ДТП з потерпілими судитимуть батька неповнолітнього мотоцикліста

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Чернівецького району за фактом допуску до керування транспортним засобом неповнолітнього сина, який не має права на керування транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження (ст. 287 КК України).

За даними слідства, 13 серпня цього року у селі Банилів-Підгірний 16-річний водій мотоцикла «Spark» порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок автопригоди неповнолітній мотоцикліст та його 17-річний пасажир одержали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Встановлено, що батько мотоцикліста, достовірно знаючи що хлопець не має посвідчення водія, яке дає право на керування транспортними засобами відповідної категорії, дозволив сину керувати мотоциклом.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура