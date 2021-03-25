За два місяці цього року поліція Донеччини припинила діяльність п’яти організованих злочинних груп

Крім того, викрито дві злочинні організації. До кримінальної відповідальності притягнено 19 осіб.

Поліцейські встановили причетність членів ОЗГ до скоєння 86 злочинів. Збиток, спричинений внаслідок діяльності злочинних угруповань, сягає понад 600 000 гривень.

Документування закритих спільнот із суворою ієрархічною структурою є результатом спільних зусиль оперативних та слідчих підрозділів і триває в середньому 3-6 місяців. У розкритті злочинних схем задіються і сучасні технічні рішення.

Протягом двох місяців 2021 року поліція ліквідувала п’ять організованих злочинних груп, які спеціалізувалися за різними напрямами протиправної діяльності, серед яких — наркоторгівля та вирубка лісів.

ОЗГ діють за чітко визначеним планом, де кожен учасник виконує свою роль, і використовують кілька рівнів конспірації.

Національна поліція України