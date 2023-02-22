За два роки викрав товарів на суму понад ₴40 млн. – експосадовцю столичної митниці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику управління адміністративно-господарської діяльності Київської митниці за фактами таємного викрадення чужого майна у особливо великих розмірах (ч. 4, ч. 5 ст. 185 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 52-річний колишній посадовець, маючи доступ на територію, де розташовані склади Київської митниці, проникав у складські приміщення та обкрадав приватні та комерційні вантажі, які знаходилися там на зберіганні.

Серед товарів, які приваблювали посадовця: техніка марки Apple, будівельні матеріали, електронні цигарки, косметичні засоби та лікарські препарати.

Викрадені товари підозрюваний використовував на власний розсуд, у тому числі передавав третім особам для реалізації через поштові служби.

Щоб приховати факт крадіжки, чоловік використовував аналогічні за вагою коробки-муляжі та пристрої для їх пломбування.

За даними слідства, з 2020 по 2022 р. у такий спосіб посадовцю вдалося незаконно вивезти з території митниці товарів на суму 41 млн гривень.

Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Також вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Київська міська прокуратура