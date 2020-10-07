За фактами реєстрації під час виборчого процесу кандидатів-«двійників» поліція відкрила 11 кримінальних проваджень

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець.

Він повідомив, що на сьогодні розпочато вже 219 кримінальних проваджень. З них 112 безпосередньо пов’язані з виборчим процесом, 107 – опосередковано.

«Ця виборча кампанія не стала винятком щодо перешкоджання виборчому праву громадян – насамперед, це стосується підкупу виборців та перешкоджанню виборчому законодавству. За цими фактами розпочато 47 і 38 кримінальних проваджень відповідно, що становить 80% від загальної реєстрації за порушення виборчих прав громадян. Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано у Київській області – 7, Одеській – 6, Донецькій та Полтавській по 4», – зазначив Руслан Дударець.

Заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції також повідомив, що за фактами реєстрації кандидатів-«двійників» поліція відкрила 11 кримінальних проваджень.

«Найбільш кричущий факт – реєстрація «двійників» мера міста Умані. Наразі за цими фактами відкрито два кримінальні провадження, досудове розслідування триває», – сказав Руслан Дударець.

Загалом на сьогодні поліція притягнула до відповідальності 14 осіб, яким оголошені підозри у 8 кримінальних провадженнях.

«Ми вже повідомили про підозру кандидату мера міста Світловодськ та його поплічнику, які з метою перешкоджання конкурентам підшукали особу – «двійника», який зареєструвався на вибори. Надалі знявся і почав співпрацювати зі слідством», — повідомив заступник начальника ГСУ Нацполіції.

Також Руслан Дударець повідомив, що до поліції надходять заяви кандидатів щодо здійснення на них тиску, залякування, погроз з метою зняття їхньої кандидатури з виборів.

«Також мають місце факти з розповсюдженнями недостовірної інформації щодо знаття кандидатури на користь іншого кандидата. На даний момент триває досудове розслідування у 20 кримінальних провадженнях за фактом внесення неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців. Крім того, слідчі Головного слідчого управління проводять слідство щодо внесення неправдивих відомостей у масштабах держави», – сказав Руслан Дударець.

Нагадаємо, раніше Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що п’ята частина всіх кримінальних проваджень – це підкуп виборців.

Управління комунікації Національної поліції