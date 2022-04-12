За фактами викрадення окупантами громадян України на території Запорізької області розпочато кримінальні провадження

Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 квітня 2022 року військовослужбовці РФ викрали водіїв, які доставляли гуманітарний вантаж для мирного населення окупованого Токмака. Наразі їх місцезнаходження невідомо.

Того ж дня окупантами викрадено депутата Запорізької обласної ради.

Продовжуються викрадення правоохоронців на тимчасово окупованих територіях Запорізького регіону. Так, 8 квітня 2022 року представники збройних сил країни-агресора на території с. Дмитрівка Бердянського району затримали 4-х поліцейських.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі управління СБУ в Запорізькій області.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

Запорізька обласна прокуратура