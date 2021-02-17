За фактом доведення до самогубства двох семикласниць на Київщині розпочато кримінальне провадження 

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури розпочали процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом

доведення до самогубства неповнолітніх осіб (ч.3 ст.120 КК України).

За даними слідства, дві учениці сьомого класу однієї з гімназій м. Боярка побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40

таблеток медичного препарату і вирішили спробувати. На перерві дівчата придбали в аптеці «Дротаверин» і вжили кожна по 40 таблеток у

приміщенні школи. Семикласниць у непритомному стані виявили учні старшої школи. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, стан її 12-річної подруги, за словами медиків, середньої тяжкості.

Попередньо, причиною смерті неповнолітньої є отруєння великою кількістю препарату «Дротаверин», що призвело до зупинки серця,

внаслідок різкого падіння артеріального тиску.

На даний час розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне та об’єктивне дослідження всіх обставин трагічної події.

Вказане провадження перебуває на особливому контролі Київської обласної прокуратури.

Вкотре акцентуємо увагу батьків не втрачати пильності по відношенню до дітей!

Вжити всіх заходів для встановлення емоційного зв’язку з дитиною.

Запам’ятайте, якщо ви не спілкуєтеся зі своєю дитиною, то вона все одно знайде такий зв’язок. Тривогу має викликати дитина, яка багато часу проводить в інтернеті. Справа не у пристрасті до онлайн-ігор, а в повній залежності від модераторів спеціальних груп у соцмережах.

Відтепер саме ці невідомі батькам і педагогам особи можуть вирішувати долю вашої дитини.

Щоб уберегти ваших дітей від онлайн-небезпеки, необхідно:

більше уваги приділяти психологічному стану дитини;

перевіряти, чи не пошкоджене тіло дитини;

знати, з ким спілкується ваша дитина;

перевіряти аккаунти дитини в соцмережах та групи, до яких входить аккаунт, звертаючи увагу й на приватні чати;

намагатися змістовно зайняти вільний час дитини;

контролювати, які фото- та відеофайли знаходяться в ґаджетах дитини;

встановлювати функцію «батьківський контроль» на всіх ґаджетах дитини.

Пресслужба Київської обласної прокуратури