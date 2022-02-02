За фактом хуліганських дій на вул. Володимирській у Києві розпочато кримінальне провадження

Внаслідок бійки між активістами та працівниками фінансової установи двоє людей госпіталізовано у лікарню, а чотирнадцять осіб доставлено до районного управління поліції.

Сьогодні, 2 лютого, до поліції Києва надійшло повідомлення про конфлікт та стрільбу біля фінансової установи на вулиці Володимирській. На місце негайно прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група.

Попередньо з’ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка, у результаті чого двоє осіб доставлено у лікарню. Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

На даний час із доставленими спілкуються слідчі. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Києва