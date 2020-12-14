За фактом катування неповнолітнього на Дніпропетровщині відкрито кримінальне провадження

Група підлітків побила та познущалася з 17-річного хлопця, після чого виклала відео катувань в мережу Інтернет.

14 грудня до поліції звернулась 43-річна жінка та повідомила про знущання над її сином. Правоохоронці встановили, що 13 грудня потерпілий знаходився в гостях у знайомого, де його побили та зрізали волосся. Відео знущань над хлопцем один із присутніх виклав до мережі Інтернет.

На даний час поліція встановила всіх учасників події — це троє місцевих мешканців віком від 15 до 20 років. Також поліцейські встановили особи шести свідків, які були присутні в гостях разом із потерпілим.

За даним фактом за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського відділу поліції