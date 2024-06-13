За фактом конфлікту між поліцейськими та родичами загиблого у Подільському районі Одещини підлітка ініційовано службове розслідування

Інцидент стався між поліцейськими та родичами загиблого під час проведення слідчих дій за фактом вбивства підлітка в одному з сіл Любашівської ОТГ.

На час проведення службового розслідування причетні до події працівники відсторонені від виконання службових обов’язків. У ході розслідування діям всіх учасників конфлікту буде надана правова оцінка.

Поліція Одещини висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Розслідування злочину знаходиться на контролі у керівництва, а за результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи.

Відділ комунікації поліції Одещини