За фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету розпочато кримінальне провадження

Про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва