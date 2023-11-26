За фактом опору правоохоронцю слідчі поліції Чернівецької області розпочали кримінальне провадження

Водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» не зупинився на законну вимогу прикордонника під час проїзду блок посту в селі Буденець, дзеркалом автівки спричинив правоохоронцю тілесні ушкодження та втік з місця події. За такі дії йому загрожує до двох років позбавлення волі.

24 листопада до поліції надійшло повідомлення про інцидент на контрольованому блок посту у адміністративних межах села Буденець Чернівецького району.

Одразу ж керівництво Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ввело спеціальний план «Перехват». Завдяки оперативності та професійним діям співробітників відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП, спецпризначенців «КОРД» та працівників карного розшуку вдалося швидко встановити особу порушника і місце його перебування.

Ним виявився 53-річний житель міста Сторожинець. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що водій мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» здійснив обгін колони транспортних засобів. В подальшому, кермувальник не виконав законну вимогу військовослужбовця державної прикордонного служби України та дзеркалом авто спричинив 40-річному прикордоннику тілесні ушкодження. Правоохоронці вилучили транспортний засіб та призначили низку експертиз.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області