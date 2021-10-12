За фактом побиття поліцейським житомирянина розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури слідчими ДБР розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями (ч.2 ст. 365 КК України).

Установлено, що 10.10.2021 оперуповноважений територіального підрозділу поліції, перебуваючи у приміщенні райуправління поліції, під час словесного конфлікту з жителем міста Житомира накинувся на нього та побив гумовим кийком, завдавши тілесних ушкоджень.

Неправомірні дії поліцейського припинили відвідувачі та викликали швидку медичну допомогу, яка доставила потерпілого до лікарні та надала необхідну допомогу.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводить другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомир) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницький.

Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури