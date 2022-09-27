За фактом побоїв і катувань щодо 13-річної дівчинки у Києві розпочато кримінальне провадження

16-річна киянка схопила знайому за волосся та повалила на землю. За такі дії неповнолітній правопорушниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Інцидент стався на початку вересня поточного року. До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що на спортивному майданчику на проспекті Рокосовського дівчина побила її неповнолітню доньку. З даного приводу відділ дізнання та інспектори ювенальної превенції розпочали перевірку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16-річна студентка зустріла на майданчику свою 13-річну знайому. Спочатку між дівчатами виник словесний конфлікт, а потім кривдниця вдарила потерпілу по обличчю, схопила за волосся та повалила на землю, чим спричинила відносно неї умисні насильницькі дії. Один із очевидців зняв інцидент на мобільний телефон та анонімно виклав у соціальній мережі, поліцейські використали відеоматеріал у якості речового доказу вчинення злочину.

Дізнавачами Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури неповнолітній киянці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України – побої і мордування. Санкція статті передбачає сплату штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Досудове розслідування триває.

Поліцейські Києва закликають громадян, у разі виникнення таких ситуацій негайно звертатись до правоохоронців з метою оперативного реагування на подію, а також всебічного та ретельного розслідування. Якщо ви стали свідком або жертвою злочину, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва