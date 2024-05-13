За фактом побиття «на камеру» 14-річної школярки на Прикарпатті розпочали кримінальне провадження

Правоохоронці встановили, що під час перерви в навчальному закладі учень 9- класу побив однокласницю. Підліток наніс щонайменше одинадцять ударів по тілу та обличчю 14-річної школярки. Інцидент на відео зафіксували однолітки та виклали його в мережу.

Нагадаємо, вчора під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили відео на якому учень 9- класу завдає удари однокласниці. За даним фактом співробітники ювенальної превенції негайно розпочали перевірку.

Правоохоронці з’ясували, що відбувся конфлікт між учнями 9-го класу в одному із ліцеїв Івано-Франківська. Поліцейські опитали неповнолітніх у присутності законних представників, а також вчителів.

Встановлено, що на перерві між уроками підліток наніс спершу удар ганчіркою по голові однокласниці, а згодом й кулаками по її обличчю та тілу. Дівчинка звернулася до лікарів. В неї діагностували забійну гематому повіки. Матір потерпілої написала заяву до поліції. Правоохоронці уже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини