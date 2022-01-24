За фактом погроз українській співачці Златі Огнєвіч розпочато кримінальне провадження (відео)

Правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події та встановлюють особу, причетну до скоєння цього злочину.

Сьогодні, 24 січня, до Печерського управління поліції із заявою звернулась українська співачка, яка повідомила про те, що протягом тривалого часу невідомий чоловік погрожує їй вбивством.

Працівники поліції зареєстрували заяву у Єдиному обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції та за погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Правоохоронці розпочали комплекс першочергових слідчо-оперативних дій, зокрема вивчають відеозаписи, надані заявницею та встановлюють особу, причетну до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва

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