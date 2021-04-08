За фактом погрози знищення майна директора столичного КП розпочато кримінальне провадження

Чоловік виявив біля свого будинку декілька пляшок з невідомим вмістом та записку з погрозами. Правоохоронці з’ясовують деталі інциденту та встановлюють причетних осіб.

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від 39 – річного директора комунального підприємства, що біля паркану свого будинку він виявив декілька пляшок, схожих на так звані «коктейлі Молотова» та записку з погрозами. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування цієї події та з’ясування всіх обставин.

Попередньо поліцейські встановили, що невідомі залишили біля оселі три пляшки з ймовірно легкозаймистою сумішшю, а всередині четвертої була записка з погрозами відносно діяльності керівника комунального підприємства. Слідчі вилучили речові докази з метою їх подальшого направлення на проведення відповідної експертизи.

За даним фактом відділом дізнання Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 195 (Погроза знищення майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Києва