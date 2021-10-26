За фактом розтрати столичним КП ₴12 мільйонів із бюджету розпочато кримінальне провадження

Працівники установи, за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства, привласнили бюджетні кошти, які призначались для закупівлі послуг із обробки даних. Слідчі задокументували злочинну діяльність та провели 16 санкціонованих обшуків.

Співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва та за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України задокументували злочинну діяльність групи осіб за фактом розтрати бюджетних коштів у сумі близько 12 мільйонів гривень. Правоохоронці провели обшуки на території міста Києва, Чернігова, а також Київської області.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, поліцейські провели 16 обшуків у приміщеннях комунального підприємства:

«У ході досудового розслідування ми з’ясували, що посадовці вступили у злочинну змову зі службовими особами декількох підприємств. Протягом трьох років правопорушники вчиняли розтрату та привласнення 12 мільйонів бюджетних коштів шляхом їх незаконного перерахування на рахунки суб’єктів господарювання. Дані кошти призначались для закупівлі послуг із обробки даних. Під час слідчих дій ми вилучили документацію й печатки різних підприємств та призначили експертизи».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правоохоронці продовжують встановлювати причетних до злочину осіб з метою притягнення їх до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва