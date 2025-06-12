За фактом смерті немовляти в Одеському районі поліцейські розслідують два кримінальних провадження

Трагічна подія сталася кілька днів тому в одному з населених пунктів Біляївської громади.

Отримавши повідомлення про смерть за місцем мешкання двомісячного хлопчика, на місце виїхала слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2. Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річна жінка лягла з сином спати, а прокинувшись, виявила малюка без ознак життя.

Тіло хлопчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, смерть дитини настала внаслідок пневмонії.

З жінкою мешкає ще двоє діточок 4-х та 7-ми років. Родина перебуває на обліку у соціальній службі.

Наразі відомості за фактом смерті дитини внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть» та статті 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Слідчі разом з ювенальними поліцейськими встановлюють всі обставини трагедії.

Розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснюється Біляївською окружною прокуратурою.

Одеське районне управління поліції № 2