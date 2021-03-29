За фактом вирубки вікових дубів у Голосіївському парку розпочато кримінальне провадження

Голосіївська окружна прокуратура м. Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені розпочатому за фактом незаконної вирубки дубів.

Встановлено, що на території Голосіївського парку поблизу ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України групою осіб здійснено незаконну порубку 17 віковічних дубів.

У зв’язку із вказаним та враховуючи суспільний резонанс, Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва у порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях природно-заповідного фонду).

Проведення досудового розслідування доручено Голосіївському УП ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура