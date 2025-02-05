За фактом загибелі жінки та її 9-річної доньки в Одесі розпочато кримінальні провадження

Нагадаємо, що повідомлення про падіння людей з вікна 16-го поверху житлового будинку в Київському районі Одеси поліцейські отримали сьогодні вранці.

Від отриманих травм 37-ми річна жінка загинула на місці, її 9-ти річна донька померла у лікарні.

Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за ч.1 ст.115 цього ж кодексу – умисне вбивство з приміткою «самогубство».

Тіла жінки та дитини будуть скеровані на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Всі обставини встановлюються.

Одеське районне управління поліції № 1