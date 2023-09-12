За фактом жорстокого поводження з собакою на Одещині поліцейські розпочали кримінальне провадження

Подія сталася вчора, 11 вересня, ввечері на вулиці Героїв Крут, у Хаджибейському районі міста, біля місцевого ринку. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Про жорстоке поводження з тваринами правоохоронців сповістила очевидиця.

Попередньо встановлено, що невідомий чоловік наніс декілька ударів ножем в область шиї тварини. А коли перехожі намагались зупинити протиправні дії зловмисника, той втік. Від отриманих травм собака помер.

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1, правоохоронці встановлюватимуть всі обставини події, а також особу правопорушника.

Нагадаємо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Слідство триває.

Одеського районного управління поліції №1