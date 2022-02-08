За грабежі та розбої жителя Коростенського району ув’язнили на 4 роки 6 місяців

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Коростенської окружної прокуратури суд визнав винним чоловіка у скоєнні грабежу, поєднаного з насильством, розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном та викраденні банківської картки (ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 357 КК України). Йому призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори довели, що низку злочинів скоїв 28-річний місцевий житель, неодноразово (п’ять разів) судимий за аналогічні злочини, а також за збут наркотичних засобів і незаконне поводження з вогнепальною зброєю.

Зокрема, січневого вечора минулого року, у Коростені, неподалік житлових будинків, обвинувачений напав на місцевого жителя. Збивши чоловіка ударом з ніг, вихопив рюкзак з ноутбуком, мобільним телефоном та іншими особистими речами і втік.

Майже через три місяці після розбою нападник пограбував жінку. Цього разу він прийшов у будинок мешканки села Коростенського району із сокирою та почав вимагати її банківську картку. Завдавши потерпілій декілька ударів обухом сокири, скористався її безпорадним станом та заволодів банківською платіжною карткою і мобільним телефоном.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури