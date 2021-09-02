За грабіж, розбій та вбивство мешканця Київщини засуджено до довічного позбавлення волі

За публічного обвинувачення Фастівської окружної прокуратури ухвалено обвинувальний вирок 46-річному чоловіку, який скоїв грабіж, розбійний напад на малолітню дитину та умисне вбивство (ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Ювенальним прокурором у суді доведено, що у січні 2020 року мешканець Київської області поблизу навчального закладу м. Фастова схопив малолітню дівчинку та почав її душити, після чого зловмисник дістав з карману кишені мобільний телефон та з місця скоєння злочину зник.

Через декілька днів вказаний громадянин у ході сварки зі знайомим, через відмову останнього надати грошову позику, завдав йому дерев’яною штахетою численну кількість ударів по голові та кінцівкам і заволодів його грошовими коштами. Від отриманих травм 62-річний потерпілий помер.

Завдяки принциповій та послідовній позиції прокуратури суд визнав чоловіка винним у скоєних злочинах. Враховуючи що правопорушник вже мав судимість за скоєння розбійного нападу та умисне вбивство і рік потому був умовно-достроково звільнений з місць позбавлення волі, його засуджено до найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура