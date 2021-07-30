За ґрати відправили ексначальницю банку у Кам’янка-Бузькій, яка привласнила гроші вкладників

Колишній начальниці одного з відділень «Укрсиббанку» у Кам’янці-Бузькій, яка десять років тому привласнила десятки тисяч доларів вкладників, суд врешті виніс вирок.

Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про справу десятирічної давності. Встановлено, що у 2011-2012 роках ексначальниця одного з відділень «Укрсиббанку» у Кам’янці-Бузькій ошукувала вкладників.

Жінка, будучи уповноваженою особою банку, укладала фіктивні договори депозиту із громадянами, однак надані ними гроші вона не вносила у касу. Натомість вкладникам шахрайка видавала фіктивні документи, які нібито підтверджували договір депозиту.

Таким чином жінка привласнила понад 57 тисяч доларів та близько 22,5 тисяч євро.

За фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення було відкрито кримінальне провадження.

Нещодавно суд виніс вирок аферистці і призначив їй 8 років тюрми з позбавленням права 3 роки обіймати посади в банках, а також конфіскацією майна. Крім цього засуджена ще має сплатити штраф розміром 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.