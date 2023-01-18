За хабар майже у пів мільйона гривень судитимуть начальника ГУ Держпраці у Донецькій області

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області за фактами одержання неправомірної вигоди, організації підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та підроблення документів (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вимагав та одержав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду за зменшення фінансових санкцій за результатами перевірок дотримання вимог законодавства про працю.

Для приховання своїх протиправних дій він, залучивши сторонню особу, яку вже засуджено, організував створення підприємства для одержання на його рахунки коштів під виглядом сплати послуг з постачання товарів.

Правоохоронці затримали його після одержання 498 тис грн.

Також слідством встановлено, що в нього є громадянство РФ. Хоча під час працевлаштування на посаду він не зазначив про це у відповідних документах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора