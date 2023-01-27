За хабар обіцяли не перешкоджати діяльності підприємця – на Закарпатті судитимуть трьох експоліцейських

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох колишніх співробітників підрозділів одного з райуправлінь поліції за фактом одержання неправомірної вигоди, вчиненого службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також пособництва у цьому (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронці одержали неправомірну вигоду за неперешкоджання підприємницькій діяльності громадянина. Зокрема, за те, аби не створювати штучні перешкоди при перевезенні товару автошляхами області. Задокументовано кілька фактів отримання коштів, загальна сума яких склала 22 тисячі гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював Шостий слідчий відділ (з дислокацією в м. Ужгороді) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.