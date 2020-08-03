За хабар у ₴135 тис. судитимуть посадовця Регіонального офісу водних ресурсів (фото, відео)

За погодженням з Дергачівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця керівного складу Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області за фактом отримання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як раніше повідомляв керівник місцевої прокуратури Станіслав Пієв, до правоохоронних органів звернувся громадянин з інформацією про те, що посадові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області вимагають грошові кошти за підписання договорів щодо розпорядження (оренда та користування) майном вказаної державної установи.

Правоохоронцями задокументовано факт одержання неправомірної вигоди вказаним посадовцем. 3 квітня 2020 року чоловіка затримано на отриманні неправомірної вигоди у сумі 135 тис. грн.

Досудове розслідування здійснював Дергачівський відділ поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Харківської області