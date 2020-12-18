За хабар у $20 тис. судитимуть посадовця Держекоінспекції столичного округу

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу Державної екологічної інспекції Столичного округу викритого на отримані неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як встановлено в ході досудового розслідування, посадовець вимагав та одержав від технічного директора товариства неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. доларів США, за невнесення до акту перевірки виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства.

Посадовця затримали «на гарячому» під час одержання ним неправомірної вигоди у сумі 284 тис. гривень та 10 тис. доларів США.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура