За хабар у ₴25 тис. судитимуть посадовця управління Держпраці на Запоріжжі

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь Головного управління Держпраці в Запорізькій області за фактом вимагання та одержання 25 тис грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав хабар від керівника суб’єкта господарської діяльності за складання «чистого» акту перевірки щодо дотримання вимог законодавства про працю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось відділом поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури