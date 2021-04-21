За хабар у 2500 доларів судитимуть посадовців Національного агентства з акредитації

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Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців Національного агентства з акредитації України, викритих на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що двоє високопосадовців Національного агентства з акредитації України вимагали від представника транспортного агентства неправомірну вигоду у розмірі 2 500 доларів США за позитивне вирішення питання про видачу атестата про акредитацію вказаного підприємства.

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Посадовців викрили «на гарячому» під час одержання ними вказаної суми неправомірної вигоди.

За вчинене посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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