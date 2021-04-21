За хабар у 2500 доларів судитимуть посадовців Національного агентства з акредитації

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців Національного агентства з акредитації України, викритих на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що двоє високопосадовців Національного агентства з акредитації України вимагали від представника транспортного агентства неправомірну вигоду у розмірі 2 500 доларів США за позитивне вирішення питання про видачу атестата про акредитацію вказаного підприємства.

Посадовців викрили «на гарячому» під час одержання ними вказаної суми неправомірної вигоди.

За вчинене посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура