За хабарі посадовець лісництва на Київщині продавав високоякісну деревину за заниженими цінами

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру старшому майстру лісу одного з лісництв філії «Макарівське лісове господарство» ДП «Ліси України» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець обіцяв місцевому мешканцю продати високоякісний кругляк сосни під виглядом дешевшого лісоматеріалу третього сорту.

За це висунув вимогу сплатити йому 20% від офіційного розрахунку за 117 м3 відпущеної деревини.

Після відвантаження лісоматеріалу та одержання 58500 хабаря підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Документування протиправної діяльності здійснювалось у співпраці зі слідчими ГУ Нацполіції в Київській області та оперативними підрозділами ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура