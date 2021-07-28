За хабарництво судитимуть директора державного професійно-технічного навчального закладу

Фастівською окружною прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з державних професійно-технічних навчальних закладів області за фактом отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення ( ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець отримав від місцевого мешканця 5 тисяч гривень. За вказану суму він пообіцяв вплинути на прийняття рішення членами державної кваліфікаційної комісії щодо видачі особі свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації та відповідної атестації, без проходження навчання у закладі освіти.

У квітні поточного року під час отримання грошових коштів обвинуваченого затримано правоохоронними органами.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за оперативного супроводу Фастівського районного відділу Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Санкція статі передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тисяч гривень до 93,5 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура