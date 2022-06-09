За хабарництво судитимуть колишнього посадовця Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України»

Прокурорами Окружної прокуратури міста Миколаєва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника відділу морських операцій Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» за фактом прохання та прийняття пропозиції отримання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець висловлював прохання у наданні неправомірної вигоди у розмірі 54 тис грн за не створення перешкод у роботі суб’єкта господарювання з надання послуг з швартування суден, які заходили в акваторію Миколаївського морського порту.

За інформацією Окружної прокуратури міста Миколаєва