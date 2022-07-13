За хабарництво засуджено працівника патрульної поліції

За принципової позиції Черкаської обласної прокуратури засуджено колишнього інспектора відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Так, прокурором під час судового розгляду доведено, що вказана особа одержала від приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 4 тис. грн за безперешкодне погодження дозвільних документів на розміщення двох тимчасових споруд для здійснення торговельної діяльності.

За вироком Соснівського районного суду м. Черкаси колишнього правоохоронця засуджено до покарання у виді штрафу в розмірі 25 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки.

Незаконні дії правоохоронця викрито Черкаською обласною прокуратурою спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, та Черкаським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури