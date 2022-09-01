За хабарництво колишнього слідчого засуджено до 5 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної та Обухівської окружної прокуратур вироком суду колишнього правоохоронця визнано винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацію всього належного майна з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2018 року засуджений, перебуваючи на посаді слідчого одного з міських відділів поліції ГУ Нацполіції в Київській області, вимагав від особи 600 доларів США.

За вказану суму він обіцяв повернути громадянину автомобіль, який було вилучено як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Викрито та затримано експравоохоронця після передачі неправомірної вигоди посереднику.

Київська обласна прокуратура