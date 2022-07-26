За хабарництво під час розмитнення автомобілів судитимуть начальника митного посту на Одещині (відео)

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно начальника митного посту «Одеса-автомобільній», який систематично отримував хабарі з комерційних структур за прискорене розмитнення автомобілів.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Досудове розслідування встановило, що протягом 2020-2021 років посадовець систематично отримував гроші від бізнесменів. За хабарі він забезпечував протиправний вплив на службовців митних постів для безперешкодного оформлення транспортних засобів. Гроші зловмисник отримував у закладах харчування у самому центрі Одеси. Задокументовано декілька фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди. Його затримали на гарячому під час отримання хабаря за розмитнення 36 автомобілів.

Зловмисник обвинувачується у зловживанні впливом (ст. 369-2 КК України), прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР