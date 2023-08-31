За хабарництво судитимуть головного держінспектора митного посту «Ромни» Сумської митниці

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 28 серпня 2023 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора митного посту «Ромни» Сумської митниці за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що інспектор вимагав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 18 тис. грн за не створення штучних перешкод під час розмитнення транспортних засобів. Службовця затримали 30 травня 2023 року під час одержання останньої частини від обумовленої суми.

Досудове розслідування завершено слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Суми) ТУ ДБР, розташованого в місті Полтаві, у взаємодії з Управлінням СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура