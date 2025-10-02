За хабарництво судитимуть посадовця однієї з міських рад Одеського району

Фігурант одержав від голови правління ОСББ 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за благоустрій прибудинкової території комунальним підприємством. Слідчі завершили розслідування справи та скерували обвинувальний акт до суду.

Викрили та задокументували протиправні дії посадовця слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що один із керівників ОСББ звернувся до виконувача обов’язків заступника голови однієї з міських рад Одеського району – начальника управління житлово-комунального господарства з потребою у проведенні робіт із благоустрою прибудинкової території. Натомість посадовець запропонував вирішити це питання силами та засобами підконтрольного йому комунального підприємства без укладання договору, але за грошову винагороду.

Аби працівники КП у прискореному порядку розпочали роботи, зокрема з підрізки кущів і дерев, прибирання сміття, чиновник захотів «подяку» в сумі 10 тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували протиправні дії посадовця та затримали його одразу після одержання обумовленої суми хабаря. Гроші поліцейські вилучили та долучили до кримінального провадження в якості речових доказів. Суд наклав на них арешт.

За клопотанням слідчих, на час досудового розслідування посадовець був відсторонений від займаної посади. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 тис. 240 грн, яким він скористався.

«Зібравши достатньо доказів, ми висунули фігуранту обвинувачення в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скерований до суду. Обвинувачення в суді підтримуватиме Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси, під процесуальним керівництвом якої тривало розслідування», – розповіла старша слідча територіального підрозділу поліції Юлія Бондаренко.

Одеське районне управління поліції № 1